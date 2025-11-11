Bijna 30 woninginbraken binnen een maand in Noord-Nederland: OM eist 7 jaar cel

NOORD NEDERLAND – Harlingen, Midlum, Leek, Uithuizen, Eelde, Paterswolde, Haren, Harkstede, Middelstum, Loppersum, Ten Post, Garmerwolde, Schildwolde, Lageland, Siddeburen, Roden, Woltersum, Steendam en Tjuchem. Een lange lijst van plaatsen in Friesland, Groningen en Drenthe waar een 33-jarige man uit Litouwen in de zomer van 2023 actief is geweest. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland in een tijdsbestek van minder dan een maand 29 keer ingebroken in een woning en negen keer dat geprobeerd. De officier van justitie eist een celstraf van zeven jaar.

Bij de inbraken ligt de focus van de verdachte met name op geld en (gouden) sieraden. Ook nam hij her en der een telelens, een munt, een speaker, fietsopladers, een elektrische fiets, een Nintendo Switch en schoenen mee. Een triest dieptepunt is dat de verdachte in een enkele woning ook de spaarpotjes van kinderen leegmaakte. Zelf verklaart de man dat hij zo’n kleine 15.000 euro aan de inbraken heeft verdiend.

Katapult en vislood

De verdachte bekent een deel van de inbraken en verklaart in juli 2023 naar Nederland te zijn gekomen met als doel deze te plegen. Hij zoekt vrijstaande woningen uit waarvan hij denkt dat de bewoners niet thuis waren. Hij maakt daarbij onder meer gebruik van een katapult en vislood om ramen kapot te maken. Ook steelt hij in enkele gevallen een fiets om zich van het ene huis naar het andere te verplaatsen. Zijn uitvalsbasis is een hotelkamer in de stad Groningen. De buit verstuurt hij in postpakketjes naar Litouwen, zodat de gestolen goederen met name aan juweliers en inkopers van gouden sieraden verkocht kunnen worden.

Onveiligheid

De officier van justitie benadrukt dat een woninginbraak een bijzonder ernstig strafbaar feit is. Dit niet alleen vanwege de veroorzaakte schade aan het huis en de diefstal van spullen. “Een huis is doorgaans ook de meest intieme en veilige plek van iemand. Als een wildvreemde daarin binnendringt, zorgt dat vaak voor een langdurig gevoel van onveiligheid. Dit wordt ook onderstreept door de verklaringen van de slachtoffers.”

Het veroorzaken van dit gevoel van onveiligheid rekent de officier van justitie de verdachte zwaar aan. Net als het feit dat zijn focus lag op sieraden die vaak van onschatbare emotionele waarde zijn. Veel sieraden zijn door de verdachte naar Litouwen gestuurd en komen waarschijnlijk nooit meer terug.

Passende straf

De officier van justitie zegt dat de maximale straf voor een enkele woninginbraak negen jaar is. Hij vraagt zich op zitting hardop af hoeveel inbraken je moet plegen om aan het wettelijk strafmaximum te komen. Zo heeft de rechtbank in Oost-Brabant ooit acht jaar cel opgelegd vanwege 25 woninginbraken. Daarbij werd wel een keer geweld gebruikt en was er sprake van een criminele organisatie. In deze Noord-Nederlandse zaak handelde de verdachte alleen, al gaat het wel om veel meer strafbare feiten. Alles afwegende vindt de officier van justitie dat een celstraf van zeven jaar dus passend is.

De rechtbank in Noord-Nederland doet op 9 december a.s. uitspraak.

Bron: O.M.