Consultatiebureaus Musselkanaal en Onstwedde half jaar gesloten

MUSSELKANAAL, ONSTWEDDE – De consultatiebureaus in Musselkanaal en Onstwedde worden voor een periode van een half jaar gesloten.
Vanaf 1 november 2025 kampt GGD Groningen met een tekort aan jeugdartsen binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ), als gevolg van overmacht. Dit heeft directe gevolgen voor de consultatiebureaus in de gemeente Stadskanaal. Om de continuïteit van zorg zoveel mogelijk te waarborgen, worden tijdelijke maatregelen getroffen die gelden voor een periode van maximaal zes maanden.
De consultatiebureaus voor 0–4-jarigen in Musselkanaal en Onstwedde worden gedurende deze periode (november 2025 tot mei 2026) tijdelijk gesloten. Ouders en verzorgers kunnen terecht op de hoofdlocatie aan de Aziëlaan 22 in Stadskanaal, of indien gewenst, op consultatiebureaus in aangrenzende gemeenten.
De jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 4–18 jaar blijft ongewijzigd en vindt zoals gebruikelijk plaats op scholen. Op locatie Musselkanaal worden 5-jarige kinderen nog wel opgeroepen en ook de JGZ-zorg aan het asielzoekerscentrum (AZC) blijft hier doorgang vinden.
Parallel aan deze tijdelijke herinrichting werkt de GGD aan een structurele doorontwikkeling van de JGZ. Ingezet wordt op regionale inzet van jeugdartsen en op taakherschikking binnen de organisatie. Hierbij worden taken van jeugdartsen geleidelijk overgedragen aan jeugdverpleegkundigen. Naar verwachting zijn halverwege 2026 alle betrokken professionals opgeleid en volledig inzetbaar volgens de nieuwe taakverdeling.
De gemeente Stadskanaal blijft in nauw overleg met GGD Groningen en betrokken partners om de impact op gezinnen zo beperkt mogelijk te houden. Ouders worden tijdig geïnformeerd over de tijdelijke verplaatsing van consulten en de beschikbare alternatieven. De situatie wordt gemonitord en indien nodig bijgestuurd, met als uitgangspunt het waarborgen van toegankelijke en kwalitatieve jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen in Stadskanaal.
Bron: Onstwedde Info