Creatieve kerstworkshop bij vanBeresteyn: maak je eigen sfeerlichtje

VEENDAM – In de aanloop naar de feestdagen organiseert Cultuurcentrum vanBeresteyn op dinsdagmiddag 18 november een gezellige, creatieve kerstworkshop in het kader van het programma OnderOns. Deelnemers maken hun eigen gepersonaliseerde waxinelichthouder, perfect om de donkere winterdagen mee te verlichten.
Tijdens de workshop worden glazen waxinelichthouders versierd met servetten, zodat ieder zijn eigen stijl kan laten zien – van speels en kleurrijk tot klassiek kerstgroen of modern wit. De middag draait om creativiteit met volop ruimte voor gezelligheid.
OnderOns vindt elke dinsdagmiddag om 14.00 uur plaats in vanBeresteyn en biedt een laagdrempelig programma vol creatieve, inspirerende en muzikale activiteiten.
Datum: Dinsdag 18 november 2025
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn