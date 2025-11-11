Eerste grijzezeehondenpup opgevangen in het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee)

LAUWERSOOG – Op 6 november kreeg Stichting Zeehondencentrum Pieterburen een melding van een grijzezeehondenpup op Terschelling. De jonge zeehond, inmiddels door het team de naam Dropje gegeven, werd 24 uur lang geobserveerd om te zien of haar moeder in de buurt was. Toen bleek dat er geen moeder terugkwam, is besloten haar op te vangen in het WEC, het nieuwe thuis van Zeehondencentrum Pieterburen.



“Afgelopen donderdag 6 november kreeg ik de melding over een pup op de Boschplaat van Terschelling,” vertelt Emmy Venema, strandingcoördinator bij Stichting Zeehondencentrum Pieterburen. “De eerste pups van de grijze zeehond worden meestal in het begin van november geboren op de zandbanken. Wel is het erg vroeg in het seizoen dat we een verweesde grijzezeehondenpup daadwerkelijk hebben moeten opvangen.” Dropje is de vroegst opgevangen grijzezeehondenpup bij Stichting Zeehondencentrum Pieterburen sinds 2008.

Veel lichter dan gemiddeld

Voordat Dropje werd opgevangen, is ze eerst 24 uur geobserveerd, zoals afgesproken in het Zeehondenakkoord tussen de drie zeehondenopvangcentra in Nederland. In die eerste 24 uur is er een grote kans dat het moederdier terugkomt. De zeehondenpup wordt aan het begin en einde van deze observatieperiode door een zeehondenwachter gewogen. Dat Dropje in 24 uur tijd is afgevallen, geeft aan dat er geen moeder is geweest om haar te voeden. Het dier is nog te klein en te zwak om alleen te overleven. Ze is een paar dagen oud en weegt slechts 7,7 kilo, terwijl grijze zeehonden bij de geboorte normaal tussen de 11 en 20 kilo wegen. In het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog krijgt ze nu de intensieve zorg die ze nodig heeft om aan te sterken, met als doel haar later weer vrij te laten in de Waddenzee.



Grijze zeehonden worden geboren met een zachte witte “lanugo”-vacht, die hen warm houdt in de eerste weken. Na enkele dagen tot hooguit drie weken verliezen ze deze babyvacht. De naam Dropje is een eerbetoon aan de Nederlandse cultuur. Deze winter gebruikt het centrum namen die passen binnen dit thema.



Zichtbaar voor bezoekers én via de livestream

Bezoekers van het WEC kunnen vanaf woensdag 12 november zeehondenpup Dropje bekijken in een van de intensivecareverblijven van het centrum. Daar is te zien hoe ze wordt verzorgd. Dropje is de eerste grijzezeehondenpup in het WEC. Haar komst benadrukt het belang van het nieuwe WEC als plek voor educatie, natuurbehoud en de professionele opvang van zeehonden. Daarnaast zal Dropje 24 uur per dag te volgen zijn via een van de YouTube-livestreams van Zeehondencentrum Pieterburen.

Focus op de Waddenzee

Het WEC in Lauwersoog neemt bezoekers mee in de unieke natuur en cultuur van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en richt zich op een duurzame toekomst voor het gebied. Bezoekers ontdekken de Waddenzee via een interactieve experience met panoramisch uitzicht, een bezoek aan het nieuwe zeehondenziekenhuis, laboratoria en excursies door het bijzondere landschap.

Bron en foto’s: WEC/Zeehondencentrum Pieterburen