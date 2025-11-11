Erik Hulsegge komt in Bibliotheek Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op donderdag 27 november organiseert Bibliotheek Oude Pekela een Grunneger middag van 13.30 tot 15.30 uur. Als onderdeel van deze middag komt Erik Hulsegge een lezing geven.
Erik kun je naast journalist of presentator ook kennen van het verhaal van Erik en zijn tweelingbroer. Zij wisten 17 jaar niet van elkaars bestaan en bij toeval kwamen ze erachter dat er nog een eeneiige tweelingbroer op de wereld was. Erik Hulsegge geeft een humoristische, nostalgische en herkenbare lezing rondom verhalen in het Gronings en uit Groningen.
Meld je aan om zeker te zijn van een plekje. Aanmelden kan via de website van bibliotheek Oude Pekela of in de bibliotheek zelf.
Programma
13.30 – 14.30 uur Erik Hulsegge
14.30 – 15.00 uur Kovvie mit kletskouke
15.00 – 15.30 uur Pekelder Klouk
Het programma in de bibliotheek vanaf 14.30 uur is gratis. Kom gezellig langs!
Bron: Maaike Hermse