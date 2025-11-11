Genomineerden Sportgala Groningen 2025 bekend

GRONINGEN – De Sportprijscommissie heeft de genomineerden vastgesteld voor het Sportgala Groningen 2025. Tot en met 30 november kan gestemd worden op de genomineerden voor Sporter, Sportploeg en Aangepaste sport. Sportgala Groningen 2025, met als thema “Van Plezier tot Prestatie”, vindt plaats op maandag 8 december in Martiniplaza in Groningen en is gratis te bezoeken. Tijdens het Sportgala, gepresenteerd door Dione de Graaff, staat het uitreiken van de sportprijzen en het eren van de sport(ers) van de provincie Groningen centraal.
De genomineerden op een rij:
Sporter
- Jenning de Boo (schaatsen)
- Jorinde van Klinken (discuswerpen)
- Sofie Dokter (meerkamp)
Sportploeg
- Noord Nederlandse Golf & Country Club dames1 (golf)
- Judoteam Groningen mixteam senioren (judo)
- Donar U-19 (basketbal)
Aangepaste Sport
- Jacques van Poppen (para-mennen)
- Thijn Buigholt (handbiken)
- Marjolein Uitham (para-kano)
Sporttalent
- Marg van der Wal (roeien)
- Roos Müller (wielrennen)
- Luciano Valente (voetbal)
Sportprijzen in 5 categorieën
Van 11 november tot en met 30 november 12.00 uur kan er gestemd worden op de categorieën Sporter, Sportploeg en Aangepaste Sport via de digitale stembus op de website www.sportgalagroningen.nl. Deze stemmen wegen mee in het bepalen van de winnaars. In de categorie Sporttalent wordt de winnaar gekozen door de Sportprijscommissie; dit betreft geen publieke verkiezing.
Breedtesportprijs
Tenslotte is er de Breedtesportprijs die kan worden gewonnen door een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Groningse roots, die zich de afgelopen jaren op een bijzondere en positieve wijze heeft ingezet voor de breedtesport in de provincie Groningen. Hiervoor konden inwoners tot en met 3 november kandidaten aandragen via www.sportgalagroningen.nl/breedtesportprijs. Vanuit elke Groninger gemeente dingt één kandidaat mee naar deze prijs. Tijdens Sportgala Groningen worden de genomineerden gepresenteerd, gevolgd door het bekendmaken van de winnaar die is gekozen door een deskundige jury.
Gratis tickets
Belangstellenden die het Sportgala op 8 december bij willen wonen, kunnen een gratis ticket bestellen via www.martiniplaza.nl/nl/agenda/sportgala-groningen-2025. Voorafgaand aan het Sportgala Groningen vindt in Martiniplaza een Sportsymposium plaats met o.a. zeilster Marit Bouwmeester. Ook voor dit symposium is de toegang gratis. Meer informatie plus aanmeldmogelijkheid is te vinden op
www.martiniplaza.nl/nl/agenda/symposium-sportgala
Bron/foto’s: Sportgala Groningen