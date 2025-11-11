Kniepertjes bij korfbalvereniging WSS

OUDE PEKELA – De feestdagen staan weer voor de deur en bij korfbalvereniging WSS in Oude Pekela wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen. In de kantine ruikt het heerlijk naar versgebakken kniepertjes: vrijwilligers zijn al volop in de weer. Het deeg gaat er in een vlot tempo door en de kniepertjes zien er niet alleen fantastisch uit, ze smaken nog beter.
Zodra de lekkernijen goed zijn afgekoeld, worden ze zorgvuldig verpakt om hun versheid te behouden. De verkoop van de kniepertjes start in het weekend van 6 en 7 december tijdens de kerstmarkt in De Binding.
Ook aan het einde van december worden er weer oliebollen gebakken. De exacte data worden op een later tijdstip door WSS bekendgemaakt, zodat iedereen ook dit jaar weer kan genieten van de heerlijke producten van de vereniging.
Freddy Stötefalk