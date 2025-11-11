DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Op 10 november vond omstreeks 5:57 uur op de Mühlenstraße een aanrijding plaats. Een 24-jarige man uit Rhauderfehn reed met zijn Mercedes-truck richting Stapelmoor, toen een auto uit de tegenovergestelde richting naderde. De onbekende bestuurder hield niet voldoende rechts en botste tegen de zijkant van de auto. Door de klap verloor hij een deel van zijn buitenspiegel. Deze werd ter plaatse aangetroffen. De truck liep aan de linkerkant ook schade op. Getuigen die relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Weener.
Haren
Tussen 3 en 10 november is bij een appartementencomplex aan de An der Tenge ingebroken. De dader verschafte zich met geweld toegang tot de woning en ging er met geld vandoor. De schade bedraagt 350 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen (05932) 72100.
Rhede
Tussen 3 en 10 november is op een weiland aan de Westweg in Rhede koper uit een windturbine gestolen. Het is onduidelijk hoe de daders de windturbine zijn binnengekomen. Ze hebben 15 kabels losgesneden en meegenomen. De schade wordt op 20.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen (04961) 9260.
Lathen
In de avond/nacht van 6 op 7 november is bij een kleuterschool aan de Wahner Straße in Lathen ingebroken. De daders kwamen via een venster het gebouw binnen en doorzochten drie ruimtes. Voor zover bekend is er niets gestolen. Getuigen worden verzocht de politie van Lathen te bellen (05933) 924570.