Leerlingen van OBS Op d’ Esch zingen Sint Maartenliedjes

SELLINGEN – Elk jaar vieren de leerlingen van OBS Op d’ Esch in Sellingen Sint Maarten met een bijzondere traditie. In een feestelijke optocht wandelen zij van school naar de Westerkamp om daar voor ouderen te zingen en hun zelf gemaakte lampion te tonen.
Een aantal bewoners had zich buiten verzameld om te luisteren naar oude én nieuwe Sint Maartenliedjes. De leerlingen brachten per groep verschillende (Groningse) liedjes ten gehore.
Na afloop werden de leerlingen getrakteerd op gezonde en lekkere traktaties. Deze jaarlijkse traditie, georganiseerd door OBS Op d’ Esch, was een groot succes. De interactie tussen jong en oud is hartverwarmend. Daarnaast vormde het evenement een mooie opmaat naar de officiële viering van Sint Maarten later die dag, wanneer kinderen met hun lampion langs de deuren gaan.
Bron en foto’s: Rosie Meems-Smit