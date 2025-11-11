Nieuwe subsidieronde voor Karakteristieke Evenementen in Groningen

GRONINGEN – Organisatoren van grote en Karakteristieke Evenementen in de provincie Groningen kunnen vanaf 24 november 2025 opnieuw subsidie aanvragen. In totaal is er voor 2026 een bedrag van 300.000 euro beschikbaar binnen de Subsidieregeling Karakteristieke Evenementen provincie Groningen. De provincie wil hiermee zorgen voor een breed aanbod van evenementen die passen bij Groningen.
Subsidiebedrag en eerdere resultaten
Per evenement is maximaal 35.000 euro beschikbaar. In 2025 werden twaalf aanvragen binnen deze regeling gehonoreerd. Dankzij deze bijdragen konden onder andere Festival Op Roakeldais, Wandelfestival Tocht om de Noord, Festival Bie Daip en 500 jaar Landgoed Nienoord een aansprekend programma organiseren.
Voor wie is de subsidie bedoeld?
De subsidie is bedoeld voor evenementen die passen bij het karakter van Groningen en die een provinciale of nationale uitstraling hebben. Het is belangrijk dat de organisatie samenwerkt met Marketing Groningen of een regionale marketingorganisatie. Ook samenwerking met (lokale) vrijwilligers, ondernemers, maatschappelijke organisaties of verenigingen speelt een rol. Verder moet minstens één gemeente meebetalen aan het evenement. De totale kosten van het evenement moeten hoger zijn dan 50.000 euro. Evenementen die al subsidie krijgen uit het provinciale uitvoeringsprogramma Cultuur 2025-2028 kunnen geen gebruik maken van deze regeling. Zo blijft de regeling beschikbaar voor een breed aanbod van evenementen.
Open voor aanvragen
De subsidie is vanaf 24 november 2025 tot 1 februari 2026 hier aan te vragen.
Bron: Provincie Groningen