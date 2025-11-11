Onthulling kunstwerk in het Bevrijdingsbos Groningen sluit herdenkingsjaar 80 jaar vrijheid Groningen af

GRONINGEN – Op 8 november vond in de Stefanuskerk in Groningen de eindbijeenkomst van het herdenkingsjaar 80 jaar vrijheid Groningen plaats. 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog stond afgelopen jaar in het teken van herdenken, vieren én verbinden. Ruim 150 organisaties, verspreid over de hele provincie, zetten zich in om samen met inwoners bijzondere activiteiten te organiseren; van educatieve projecten en tentoonstellingen tot herdenkingen en ontmoetingen. In het Bevrijdingsbos bij Noorddijk is het herdenkingsjaar afgesloten met de onthulling van het kunstwerk Freedom is Fluid van het Groningse kunstenaarsduo Paul&Albert.
Presentator Janneke Jager blikte samen met deelnemers, commissaris van de Koning René Paas, vintage-zangeres Miss Helena, filmmaker Sander Blom niet alleen terug, maar vooral vooruit: hoe geven we vrijheid samen blijvend betekenis? Het kunstwerk dat onthuld werd, markeert zowel het einde van het herdenkingsjaar, als het begin van een blijvende dialoog over de betekenis van vrijheid.
Freedom in Fluid
Het Bevrijdingsbos bestaat uit 30.000 esdoorns en ligt aan de rand van de stad Groningen bij Noorddijk, tussen de wijk Lewenborg en het dorp Garmerwolde. Het bos is in 1995 geplant bij de 50-jarige viering van de bevrijding van Nederland, als dankbetuiging en eerbetoon aan de Canadese bevrijders van Groningen in april 1945. Kunstenaarsduo Paul&Albert over hun in brons gegoten esdoorn boomstronk: “Freedom is Fluid gaat over de betekenis van vrijheid, die voortdurend meebeweegt met de tijd. Pas wanneer vrijheid verdwijnt, voel je hoe essentieel ze is. Vrijheid is een grillige, vloeibare vorm. Altijd in beweging. Daarom is het belangrijk om je geschiedenis te kennen.”
Samenwerkingen
80 jaar vrijheid Groningen is een initiatief van Museum aan de A. Over de missie, visie en invulling van het project is nagedacht door 29 kernpartners. Er zijn ruim 150 partijen uit de hele provincie aangehaakt. De projectleiding, het penvoerderschap en de marketing & communicatie is in handen van Museum aan de A. 80 jaar vrijheid Groningen wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, alle Groninger gemeenten, vFonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Cultuurfonds Groningen, Mondriaanfonds, Scholten Kammingafonds en VSB fonds.
Bron: Museum aan de A
Foto’s: Kitty Boon, Paul&Albert, Sebastiaan Rodenhuis en Paul Oynhausen