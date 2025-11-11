Palmen Paradijs Winterfair in Ter Apel

TER APEL – Van 14 tot en met 16 november wordt in Ter Apel de Palmen Paradijs Winterfair georganiseerd.
Beleef de winter op een tropische manier tijdens de Palmen Paradijs Winterfair! Drie dagen lang staat de winkel in het teken van warmte, gezelligheid en unieke vondsten uit het verre Bali. Ontdek prachtige tropische planten, bewonder handgemaakte woonaccessoires en kunstwerken en doe mee met onze verloting van een handgemaakt houten dier uit Bali.
Kom langs, proef de sfeer en dompel jezelf onder in het paradijs van groen en ambacht aan de Westerstraat 50 in Ter Apel.
Bron: Palmen Paradijs