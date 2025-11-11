Provincie geeft subsidies voor armoedebestrijding

GRONINGEN – De provincie biedt steun aan inwoners die leven in bestaansonzekerheid. Dit gaat via subsidies aan Kledingbank Maxima, de Groninger Voedselbanken, Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur, zij krijgen dit jaar samen 180.000 euro. Deze organisatie doen belangrijk werk voor inwoners die in een financieel lastige situatie zitten, zodat zij toch mee kunnen doen in onze samenleving”, aldus gedeputeerde Pascal Roemers, “daarom gaan we deze organisaties structureel subsidiëren”.
Voedselbank
De Voedselbanken in Groningen ontvangen subsidie voor het verbeteren en het verduurzamen van hun logistiek. Door de afhankelijkheid van voedseloverschotten uit andere regio’s, zoals via de Groenten- en Fruitbrigade in Nagele, nemen de transportkosten toe. De bijdrage ondersteunt het Regionale Distributiecentrum.
Kledingbank Maxima
Stichting Kledingbanken Maxima krijgt subsidie voor haar logistieke netwerk. De organisatie is actief in zeven gemeenten en biedt gratis kleding aan mensen met een laag inkomen. Jaarlijks maken ongeveer 8000 bezoekers gebruik van deze voorziening, waaronder 3000 kinderen. De bijdrage dekt kosten voor het centrale magazijn in Sappemeer en de bestelbus die kleding vervoert tussen vestigingen en winkels.
Stichting Leergeld
De Stichtingen Leergeld ontvangen subsidie voor het verstrekken van leermiddelen aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De bijdrage maakt het mogelijk om kinderen te ondersteunen bij hun deelname aan het onderwijs en draagt bij aan het doorbreken van generatiearmoede.
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het is voor kinderen belangrijk om mee te kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten. Het Jeugdfonds maakt dit voor veel kinderen mogelijk.
Inclusieve provincie
Met deze bijdragen draagt de provincie Groningen bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen.
Bron: Provincie Groningen