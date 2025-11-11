Ruimte voor creativiteit bij De Kern in Veendam

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 11 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW WAT ZON | ZACHTERE DAGEN

Net als gisteren is de zon er vandaag redelijk vaak bij, maar er blijft ook wat bewolking achter en er zijn vanmiddag ook stapelwolken. Er staat een matige zuidwestenwind en de temperatuur zal vanmiddag stijgen tot ongeveer 12 graden: dat is een paar graden hoger dan gisteren.

Vannacht blijven er opklaringen en af en toe wolkenvelden, waarbij de temperatuur zakt tot ca. 8 graden. Er blijft wat wind over en mist hoeven we vannacht dan ook niet te verwachten. Morgen is er ook een matige wind uit zuidwest tot zuid en daarmee wordt zachtere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt daarmee tot een graad of 15 en het blijft droog met af en toe zon en soms een bewolkte periode.

Donderdag is het meestal bewolkt met kans op wat regen en vrijdag lijkt daarna een beetje regenachtig te zijn. Maximum donderdag rond 14 graden en vrijdag rond 11 graden.

Zaterdag gaat daar misschien nog wat vanaf want dan is er een oostenwind. Mogelijk vallen er zaterdag ook enkele buien.