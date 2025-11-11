Ruimte voor creativiteit bij De Kern in Veendam

VEENDAM – Stichting Méér Muziek in de Klas lanceert deze week een campagne om aandacht te vragen voor meer ruimte voor creativiteit op scholen, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dinsdagochtend bezocht het campagneteam basisschool de Kern in Veendam.
Uit cijfers en signalen uit het onderwijsveld blijkt dat basisscholen moeite hebben om creatieve vakken structureel aan te bieden, ondanks hun cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Slechts 11% van de scholen met een positieve achterstandsscore die de School en omgeving-subsidie aanvroeg, kreeg deze daadwerkelijk. Bijna negen op de tien scholen willen meer creatieve lessen aanbieden, maar missen daarvoor de middelen.
Dit treft vooral kinderen uit gezinnen met een lagere sociaal-economische status, omdat hun ouders vaker geen naschoolse (culturele) activiteiten kunnen betalen. Om dit te veranderen en deze scholen te ondersteunen, lanceert Méér Muziek in de Klas de campagne ‘Maak ruimte voor creativiteit’. Met steun van partners en ambassadeurs zoals Froukje, Karim Amghar, Jeangu Macrooy, India Sardjoe en Klaas van Kruistum roept de organisatie schoolleiders, schoolbesturen en het nieuwe kabinet op actief plek te creëren voor creativiteit: in het rooster, in de klas en in de naschoolse tijd.
