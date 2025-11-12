CDA Westerwolde roept op tot integrale meerjarige uitvoeringsplannen en aanbesteding daarvan

WESTERWOLDE – CDA Westerwolde is positief over de programmabegroting 2026, maar pleit voor meer integrale meerjarige uitvoeringsplannen en aanbestedingen daarvan.
Het CDA is tevreden met het inzicht in de kosten van de afgelopen jaren. De verwachte tekorten waren hoger dan verwacht, maar de begroting was door incidentele meevallers steeds sluitend.
Toch staan er in de begroting veel ad hoc zaken. Mede daarom vraagt CDA Westerwolde om te werken vanuit duidelijke kaders en daarna pas over te gaan tot de planning en uitvoering van de verschillende plannen. Dit vereist het opstellen van integrale meerjarenplannen, die meerjarig worden aanbesteed.
Plannen in een langer termijnperspectief plaatsen, voorkomt ad hoc beslissingen en zorgt voor een gerichtere en meer verantwoorde besteding van publieke middelen.
CDA Westerwolde benadrukt dat het van groot belang is om lange termijn te denken over de uitvoering van gemeentelijke plannen. Het is niet alleen belangrijk dat er voldoende middelen zijn, maar ook dat die middelen effectief en duurzaam worden ingezet voor de toekomst van Westerwolde.
Bron: Marjan Heidekamp