De ledenvergadering van Gemeentebelangen Westerwolde stelt kieslijst vast

WESTERWOLDE – Gisteravond 11 november na dat sint Maarten lopers weer naar huis zijn gegaan, maar ruimschoots voor elf minuten over elf, heeft de ledenvergadering van Gemeentebelangen Westerwolde haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 vastgesteld.
Het is weer gelukt om een lijst samen te stellen met kandidaten die wonen verspreid over onze gemeente en met een breed gespreide achtergrond. Er staan mensen met bestuurservaring op de lijst maar we zijn erg blij dat er ook een aantal nieuwe kandidaten op de lijst staan. We zijn ervan overtuigd dat we met deze mensen een team kunnen vormen die opkomt voor uw belangen in Westerwolde!
Vol trots presenteren we u hier dan ook de lijst:
Het bestuur Gemeentebelangen Westerwolde
⦁ Luth (Giny)
⦁ Visscher (Marco)
⦁ Koskamp (Ronald)
⦁ Geukes (Erik)
⦁ Bund v/d (Esther)
⦁ Warntjes (Peter)
⦁ Elinga (Jan-Derk)
⦁ Peters (Bas)
⦁ Broek V/d (Richard)
⦁ Visscher (Jeroen)
⦁ Boerma (Derk)
⦁ Zijlstra (Wilke)
⦁ Wilts-Geukes (Karolien)
⦁ Gerlofs (Richard)
⦁ Kruiter-Draadjer (Janneke)
Bron: Ronald Koskamp