De RUN Winschoten genomineerd voor de Breedtesportprijs Groningen

OLDAMBT – De gemeente Oldambt draagt De RUN Winschoten voor als kandidaat voor de Breedtesportprijs Groningen. Iedere gemeente nomineert een persoon, vereniging, organisatie of evenement. De afgelopen periode konden inwoners hun favoriet aandragen voor deze prijs.
Over De RUN
De RUN van Winschoten is een hardloopevenement met diepe Groningse roots en een rijke historie, in 2026 bestaat het evenement 50 jaar. De RUN biedt een breed scala aan afstanden: van de Lutje RUN en de WandelRUN voor de allerkleinsten en de wandelaars, de 10×10 km estafette tot de iconische ultraloop van 100 km. Hierdoor is het toegankelijk voor alle leeftijden en niveaus, van recreanten tot ervaren lopers.
Verbindend sportfestijn
‘Mooi evenement, goed georganiseerd, veel sporters uit de regio, door de gehele stad gedragen’, schreef een van de inzenders. ‘Dat is absoluut waar’, aldus Erich Wünker, wethouder Sport. ‘Het is niet alleen een hardloopwedstrijd, maar een verbindend sportfestijn dat de maatschappelijke waarde van sport in Oldambt en de provincie Groningen vergroot. Een fantastisch hardloopevenement dat gedragen wordt door vrijwilligers. Door samenwerkingen met scholen, bedrijven en verenigingen draagt de RUN bij aan gezondheid, sociale cohesie en trots in de regio. Het inclusieve karakter, de lange traditie én de impact op gezondheid en gemeenschap maken dat dit evenement de erkenning van de Breedtesportprijs Groningen 2025 verdient.’
De Breedtesportprijs
De Breedtesportprijs Groningen wordt uitgereikt aan een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Groningse roots die zich de afgelopen jaren op een bijzondere of positieve manier heeft ingezet voor de breedtesport in de provincie Groningen. Het gaat dan om activiteiten waardoor de maatschappelijke waarde van sport wordt vergroot. Een deskundige jury bepaalt uiteindelijk de winnaar. Deze winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het Sportgala Groningen
Over Sportgala Groningen
Sportgala Groningen is een feestelijk evenement van én voor de Groninger. Voorafgaand aan het gala worden in vijf categorieën sporters uit – of met hun roots in – Stad en Ommeland genomineerd, om tijdens het gala de winnaars bekend te maken en hen nog eens in de spotlight te zetten. Naast de Breedtesportprijs, zijn dat de categorieën: Sporter, Sportploeg, Sporttalent en Aangepaste Sport. Sportgala Groningen 2025 vindt 8 december plaats in Martiniplaza, meer informatie vind je op www.sportgalagroningen.nl
Bron: Gemeente Oldambt