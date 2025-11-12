Diploma’s en oorkondes voor brandweerlieden Veendam

VEENDAM – Tijdens de jaarlijkse korpsbindingsavond werden zaterdag zeven diploma’s en zes oorkondes uitgereikt.
Brandweer Veendam organiseert jaarlijks een korpsverbindingsavond. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst stonden de brandweercollega’s stil bij jubilea, behaalde diploma’s en een afscheid. Er werden aan brandweerlieden die zich al jarenlang voor de brandweer inzetten zeven diploma’s en zes oorkondes uitgereikt.
Afscheid werd genomen van Peter Schoonbeek die 38 jaar bij de brandweer actief was!
Burgemeester Annelies Pleyte reikte de onderscheidingen uit en bedankte iedereen voor de tomeloze inzet van het Veendammer brandweerkorps. Burgemeester Pleyte: “Als de pieper gaat, laten onze brandweermannen alles vallen: het eten, de nachtrust of de verjaardag van de zoon of dochter. Ze gaan. Altijd. Achter elke brandweervrijwilliger staat een familie die dat mogelijk maakt. Als Veendammers mogen we daar heel trots en dankbaar voor zijn.”
Bron en foto’s: Gemeente Veendam