Een gezellige Zonnebloemmiddag met zang en BINGO in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – In het ‘Kruispunt’ in Vlagtwedde waren zo’n 45 deelnemers aanwezig op de zang- en Bingo middag die georganiseerd was door vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Alteveer-Onstwedde-Vlagtwedde.
Het was een ruime zaal zodat alle rollators ruim baan hadden. Hanneke Schaap kreeg alle aanwezigen aan het zingen: De klok van Arnemuiden – Carolientje wil een man – Daar in het kleine café aan de haven – en tot slot ook Van Lauwerzee tot Dollard tou!
Het BINGO spel werd geleid door Fenny Middelkamp; ze deed het duidelijk en met de nodige humor! Vele deelnemers gingen met een cadeau naar huis! De catering werd uitstekend verzorgd door de familie Van der Werf, vooral de warme hapjes om 16.00 uur werden gretig afgenomen! Fenna Stedema deelde aan het eind van de middag chocoladeletters uit zodat iedereen weer tevreden naar huis ging.
Het nieuwe programma voor 2026 van de afdeling Alteveer-Onstwedde-Vlagtwedde is klaar en zal nog voor de Kerst uitgedeeld worden aan deelnemers van de Zonnebloemmiddagen en Zonnebloemreisjes.
Bron: Harmien Bruining
Foto’s: Els Wakker