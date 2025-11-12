Een koningslinde ter ere van het werk van huisarts Feis

OUDE PEKELA – Dokter Wijnand Feis en zijn vrouw Sophie, tevens medisch verpleegkundige, zijn afgelopen zomer met pensioen gegaan na meer dan 42 jaar met plezier en toewijding als huisarts in Oude Pekela te hebben gewerkt. Ter ere van hun jarenlange inzet heeft de gemeente Pekela vanmiddag (12 november) samen met de familie Feis een koningslinde in het park naast het gemeentehuis geplant.
Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis hield burgemeester Jaap Kuin een toespraak. ‘Dankzij Wijnand en Sophie Feis heeft Oude Pekela altijd de beste zorg gehad,’ aldus Kuin. ‘Dichtbij, deskundig en vooral persoonlijk.’
Dokter Feis blikt terug op zijn pensioen met een glimlach en een beetje verwondering. ‘Het is vreemd om ineens tijd te hebben. ’s Ochtends lees ik de krant en daarna kan ik een boek gaan lezen,’ vertelde hij. ‘De liefde voor het vak is er nog steeds, maar ik werd een dagje ouder en mijn huisartsenregistratie liep af per 1 september 2025’.
Burgemeester Kuin benadrukte dat de koningslinde een blijvend symbool is van de zorg en aandacht die Wijnand en Sophie Feis jarenlang aan de Pekelders heeft gegeven: ‘De boom staat centraal in de gemeenschap, net zoals de huisartspraktijk van Feis dat altijd deed.’
De gemeente Pekela bedankt het echtpaar Feis voor hun toewijding aan de gezondheid van de inwoners in Oude Pekela.
Bron: Gemeente Pekela
Foto’s: Catharina Glazenburg