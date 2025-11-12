Getuigen en beelden gezocht in onderzoek woningoverval Javalaan

GRONINGEN – Rond 05:00 uur gistermorgen ontving de politie een melding van een overval in een woning aan de Javalaan. Ter plaatse bleek dat er een onbekende man de woning was binnengedrongen en dat hierbij mogelijk is geschoten. De man ging er uiteindelijk met een buit vandoor. Niemand raakte gewond.
De politie doet onderzoek naar de overval. We doen sporenonderzoek in de woning, buurtonderzoek en we bekijken hierbij onder meer of er camerabeelden zijn uit de omgeving van de woning waarop de verdachte te zien is. Ook gaan we met buurtbewoners in gesprek of zij iets verdachts hebben gezien ten tijde van het incident.
Getuigen, tips en informatie gezocht
Was je getuige van de overval? Heb je meer informatie over de verdachte? Of heb je camerabeelden waarop het incident of de verdachte mogelijk te zien is? Meld het bij de politie. Dit kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kun je tips doorgeven en camerabeelden uploaden via het tipformulier
Bron: Politie Groningen