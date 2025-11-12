Giezelbaargbloazers in volle voorbereiding voor Advent en Midwinterhoornwandeling

VEELE – De Giezelbaargbloazers en de vrijwilligers van Plaatselijk Belang Veele zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor Advent en de Midwinterhoornwandeling, die op zaterdag 3 januari wordt gehouden.
De wandeling wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang Veele, in samenwerking met de Giezelbaargbloazers. De start van de wandeling is om 19.00 uur bij de boerderij van Joling, “Broers Arve”, Veelerweg 19 te Veele. De voorbereidingen zijn in volle gang: vrijwilligers waren deze week bezig met het verven en controleren van de wegwijzers.
De Giezelbaargbloazers oefenen wekelijks in de schuur van Harm Tammes om het blazen op hun midwinterhoorns weer goed onder de knie te krijgen. Volgens traditie mogen zij op de eerste Adventszondag voor het eerst weer buiten blazen.
De bloazers maken hun hoorns zelf — grote, gebogen houten instrumenten waarmee zes natuurtonen kunnen worden gespeeld. De mystieke, vaak weemoedige klank is tot wel acht kilometer ver te horen. De hoorns worden gemaakt van een berken-, elzen- of wilgenstam die van nature een kromming heeft. De stam wordt geschild, in tweeën gezaagd, uitgehold en daarna weer samengevoegd. Het mondstuk, de happe, is van vlierhout of een andere houtsoort met een zachte kern, en wordt schuin afgesneden zodat er tegen de zijkant van de hoorn geblazen kan worden.
Onlangs ontvingen de Giezelbaargbloazers een bijzonder cadeau: Geppie Doorlag, oud-inwoonster van Vlagtwedde, schonk hen een midwinterhoorn die jaren geleden is gemaakt door haar partner Jaap Wever, eveneens afkomstig uit Vlagtwedde. Ze vond het mooi dat de hoorn terugkeert naar haar geboortestreek.
De geschonken hoorn zal op 22 november te bewonderen zijn tijdens de open dag bij waterschap Hunze en Aa’s in Veele, waar de Giezelbaargbloazers ook hun medewerking aan verlenen.
Foto’s: Jan Glazenburg