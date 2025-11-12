Intocht Sinterklaas rechtstreeks te volgen bij Groningen1 (Video)

Foto: Anita Meis
- Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt, Groningen1

WINSCHOTEN – Aanstaande zaterdag is het zover. Sinterklaas komt met zijn stoomboot aan in de haven van Winschoten. Om 13:00 uur zet hij voet aan wal, waarna hij samen met zijn pieten een feestelijke tocht maakt door de binnenstad. Rond 14:30 uur arriveert Sinterklaas op het Feestplein, dat dit jaar is gevestigd naast De Raad en Lindessa. Kun je er niet bij zijn? De feestelijkheden zijn rechtstreeks bij Groningen1 te volgen.

Praktische informatie

13:00 uur – Aankomst Sinterklaas in de haven van Winschoten

13:30 uur – Optocht door binnenstad naar het Feestplein

13:45 uur – Start voorprogramma

14:30 uur – Aankomst Sinterklaas op het Feestplein (naast De Raad en Lindessa)

De Sinterklaasfeestelijkheden zijn vanaf 12.30 uur rechtstreeks te volgen via ons TV kanaal, op Ziggo 39, KPN 1503, ODIDO 875.

Groningen1 is een samenwerking tussen de lokale omroepen Radio Westerwolde en RTVGO.

Bron: Peter Schulingkamp, Stichting Activiteiten Oldambt

Beelden: Groningen1

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.