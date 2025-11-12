Intocht Sinterklaas rechtstreeks te volgen bij Groningen1 (Video)

WINSCHOTEN – Aanstaande zaterdag is het zover. Sinterklaas komt met zijn stoomboot aan in de haven van Winschoten. Om 13:00 uur zet hij voet aan wal, waarna hij samen met zijn pieten een feestelijke tocht maakt door de binnenstad. Rond 14:30 uur arriveert Sinterklaas op het Feestplein, dat dit jaar is gevestigd naast De Raad en Lindessa. Kun je er niet bij zijn? De feestelijkheden zijn rechtstreeks bij Groningen1 te volgen.
Praktische informatie
13:00 uur – Aankomst Sinterklaas in de haven van Winschoten
13:30 uur – Optocht door binnenstad naar het Feestplein
13:45 uur – Start voorprogramma
14:30 uur – Aankomst Sinterklaas op het Feestplein (naast De Raad en Lindessa)
De Sinterklaasfeestelijkheden zijn vanaf 12.30 uur rechtstreeks te volgen via ons TV kanaal, op Ziggo 39, KPN 1503, ODIDO 875.
Groningen1 is een samenwerking tussen de lokale omroepen Radio Westerwolde en RTVGO.
Bron: Peter Schulingkamp, Stichting Activiteiten Oldambt
Beelden: Groningen1