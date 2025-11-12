Intocht Sinterklaas rechtstreeks te volgen bij Groningen1

WINSCHOTEN – Aanstaande zaterdag is het zover. Sinterklaas komt met zijn stoomboot aan in de haven van Winschoten. Om 13:00 uur zet hij voet aan wal, waarna hij samen met zijn pieten een feestelijke tocht maakt door de binnenstad. Rond 14:30 uur arriveert Sinterklaas op het Feestplein, dat dit jaar is gevestigd naast De Raad en Lindessa. Kun je er niet bij zijn? De feestelijkheden zijn rechtstreeks bij Groningen1 te volgen.
Dit jaar is er iets bijzonders aan de hand.
In het Sinterklaasjournaal van Winschoten werd namelijk duidelijk dat Feestpiet niet kan – of misschien niet durft – te springen. En juist springen is een belangrijke pietvaardigheid: zonder goede sprongen kan Feestpiet de cadeautjes niet overal brengen. En dat komt precies op het verkeerde moment, want het nieuwste feestnummer heet: “Springen voor de Sint!”
“Feestpiet kan fantastisch feesten en dansen,” aldus de organisatie. “Maar springen… dat gaat nog niet zo goed. En dat is natuurlijk lastig als je cadeautjes moet bezorgen”.
Gelukkig hebben drie ondernemers uit Winschoten: Mecca, Top1Toys en Jumbo de handen ineengeslagen om Feestpiet te helpen. Wat ze precies hebben bedacht, blijft nog even geheim, maar dit wordt bij het feestplein bekend gemaakt. “We nodigen alle kinderen uit om Feestpiet te komen helpen,” zegt de organisatie. “Misschien lukt het hem om te springen als we samen oefenen op het Feestplein.”
Praktische informatie
13:00 uur – Aankomst Sinterklaas in de haven van Winschoten
13:30 uur – Optocht door binnenstad naar het Feestplein
13:45 uur – Start voorprogramma
14:30 uur – Aankomst Sinterklaas op het Feestplein (naast De Raad en Lindessa)
De Sinterklaasfeestelijkheden zijn vanaf 12.30 uur rechtstreeks te volgen via ons TV kanaal, op Ziggo 39, KPN 1503, ODIDO 875.
Groningen1 is een samenwerking tussen de lokale omroepen Radio Westerwolde en RTVGO.
Bron: Peter Schulingkamp, Stichting Activiteiten Oldambt