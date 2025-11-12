Kerstmarkt voor het goede doel in Veelerveen

VEELERVEEN – Stichting de kracht van vriendelijkheid gaat voor de vierde keer op rij, zorgen voor kerstpakketten voor mensen in Westerwolde die het minder hebben.
Voorzitter Anita Boom Van Doorn: ‘Jaren lang leven van het minimum eist zijn tol van mensen. Mensen die de meest noodzakelijke dingen niet meer kunnen betalen, hebben zeker geen geld om kerst te vieren.
Op 6 december wordt een kerstmarkt georganiseerd. Alle opbrengsten gaan naar de kerstpakketten voor alleenstaanden en gezinnen. Niet alleen voorziet het kerstpakket in boodschappen om van een fijne kerstdag te kunnen genieten. In het kerstpakket kunnen ook leuke cadeaus worden gevonden’.
Bestuurslid Jop Hammer: ‘Als klap op de vuurpijl zouden we ook heel graag iets voor de koude winter willen toevoegen aan ons kerspakket. Denk aan een warm plaid of lekkere sokken’.
Op de kerstmarkt zijn nieuwe en gebruikte artikelen te vinden. U kunt zelf ook helpen: met kerstspullen die u voor de markt wilt doneren, door een kraam te huren voor een klein bedrag en uw eigen producten aan te bieden, doneren van houdbare boodschappen op de dag zelf die in de kerstpakketten terecht komen. Geld doneren voor de kerstpakketten kan op de kerstmarkt, maar ook via de website: www.dekrachtvanvriendelijkheid.nl.
Voorzitter Anita Boom Van Doorn: ‘U bent van harte welkom op onze kerstmarkt voor het goede doel! Niet alleen om iets moois te vinden, maar zeker ook om iets moois te doen voor iemand die niet veel heeft’.
Heeft u nog kerstspullen te doneren of zou u zelf een kraampje willen huren? Neem contact op met Jop Hammer (06-25045014). Op de website www.dekrachtvanvriendelijkheid.nl vindt u de contactgegevens, en kunt u een donatie doen. Ook kunt u hier meer lezen over wat de stichting allemaal doet.
De kerstmarkt is op zaterdag 6 december van 12.00 tot 17.00 uur in Ons Noabershoes te Veelerveen.
Bron: Anita Boom Van Doorn