DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Om 03.45 uur in de vroege ochtend van 11 november is aan de Wiesenstraße bij een opslagloods van een 54 jarige man en een 47 jarige vrouw ingebroken. Het is nog onduidelijk hoe de daders het pand zijn binnengekomen. Er zijn diverse voorwerpen buitgemaakt. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.
Sögel
Om 13.40 uur is gisteren op een parkeerplaats van een supermarkt aan de Sigiltrastraße 11 in Sögel een VW aangereden. Hierbij ontstond voor 2.500 euro schade. De veroorzaker, die in een Ford reed, is er vandoor gegaan. Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen 05952/93450.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland