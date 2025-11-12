Leerzame middag over de Wensambulance bij Welzijn Westerwolde

SELLINGEN – Vanmiddag werd door Welzijn Westerwolde een informatiemiddag over de Wensambulance georganiseerd.
Stichting Wensambulance Noord-Nederland vervulde in 2024 meer wensen dan ooit. Maar liefst 154 keer ging de Wensambulance vanuit standplaats Tynaarlo op pad om wensen van ernstig, vaak terminaal, zieke mensen te vervullen.
Van een dagje naar de dierentuin tot een bezoek aan kinderen die ver weg wonen, de wensen die er bij Wensambulance Noord-Nederland binnenkomen zijn uitermate divers.
Wensambulance Noord-Nederland draait volledig op vrijwilligers. Van bestuur en coördinatoren tot de ambulancechauffeurs en verpleegkundigen, er staat niemand op de loonlijst. Het uitvoeren van de wens is altijd gratis. De kosten worden gedekt door donaties en sponsoring.
Vanmiddag organiseerde Welzijn Westerwolde in MFA De Zuides een informatiebijeenkomst over de Wensambulance. De bijeenkomst werd door zo’n 30 personen bijgewoond.
Foto’s: Johannes Velthuis