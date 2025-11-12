Lezing: Het boeiende leven van Willem Albert Scholten in Museum Collectie ter Borg

VEENDAM – U bent zondag 30 november 2025 van harte welkom bij de zondagmiddaglezing:
Het boeiende leven van Willem Albert Scholten.
Hendrik A. Hachmer (directeur van het Veenkoloniaal Museum) is zondag 30 november de gastspreker in Museum Collectie ter Borg. Hij vertelt over de levensloop van W.A. Scholten, de eerste internationale landbouw-industrieel, de stichter van vele aardappelzetmeelfabrieken, maar ook van een fabriek waar aardappelmout werd gemaakt voor de moutwijn, van een suikerraffinaderij in de Stad en van een turfstrooiselmaatschappij te Klazienaveen.
Datum: 30 november 2025
Aanvang 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Plaats: De Stainkroeg, Ommelanderwijk 51a, 9644 TA Veendam.
https://www.veenkoloniaal-landbouwmuseum-terborg.nl/
Bron: Museum Collelctie ter Borg