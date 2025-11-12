MOI!vember: ontdek de Groningse taal en cultuur in bibliotheek Ter Apel

TER APEL – In november organiseert bibliotheek Ter Apel van Biblionet Groningen voor het eerst MOI!vember: een activiteitenmaand vol Groninger taal en cultuur. Samen met Erfgoed in Groningen (voorheen Centrum Groninger Taal & Cultuur | Erfgoedpartners) geeft de bibliotheek op een eigentijdse en laagdrempelige manier invulling aan haar rol als ontmoetingsplek waar taal en cultuur samenkomen. Hoewel MOI!vember openstaat voor iedereen, richt de campagne zich in het bijzonder op jonge gezinnen die het Gronings niet vanzelfsprekend van huis uit meekrijgen. Spelenderwijs maken kinderen én ouders kennis met de streektaal en het erfgoed van de provincie.
Voor ouders en kinderen
Op vrijdag 28 november van 15.00 – 16.00 uur stappen kinderen in de wereld van Alies ien Wonderlaand – de Groningse vertaling van het bekende boek Alice in Wonderland. Kinderen ontdekken hiermee op een vrolijke en interactieve manier nieuwe Groningse woorden en klanken. Het boek wordt voorgelezen door Meike Stedema.
Terwijl kinderen op avontuur gaan met Alies, kunnen volwassenen meedoen aan een creatieve workshop van kunstenaarscollectief ARTisBOOK. Zij worden uitgenodigd om een eigen interpretatie van de Groningse vlag of kaart te maken. Deze vrije en kunstzinnige opdracht biedt ruimte om na te denken over de vraag: wat betekent Groningen voor jou?
Met MOI!vember maakt Bibliotheek Ter Apel erfgoed niet alleen toegankelijk, maar ook relevant voor het hier en nu. Via verrassende, interactieve activiteiten draagt de bibliotheek bij aan taalbehoud en versterkt zij de band tussen mensen en hun omgeving.
Meer weten?
Wil je meer weten over MOI!vember? Kijk op groningsebibliotheken.nl/moivember.
Bron: Lilian Zielstra