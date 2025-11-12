Nieuwe Prins en Vorst cv de Kloosterwiekers geïnstalleerd

TER APEL – Afgelopen dinsdag, 11 november, exact om 23:11 uur, is door burgemeester Jaap Velema van de Gemeente Westerwolde Prins Harry de 3e (Harry Stuulen) voor het derde jaar op rij geïnstalleerd als Prins Carnaval van de Kloosterwiekers, daarmee gaat hij zijn laatste termijn in. Hij zal opnieuw samen met zijn Vorst Eric de 1e (Eric Visser) het komende seizoen, met de raad van elf, de scepter zwaaien op ’t Klooster en De Wieke.
Zo’n 300 carnavalsliefhebbers waren getuige van de installatie van de nieuwe Prins, Vorst en Raad van Elf in de fraaie locatie van het Spiekerhus in Ter Apel. Een unicum voor de Kloosterwiekers, normaliter vindt deze bijeenkomst namelijk alleen in besloten kring plaats voor leden van de vereniging. ’s Avonds werd er nog tot in de kleine uurtjes geproost en gefeest op de start van het nieuwe carnavalsseizoen!
Voorbereidingen Carnaval 2026 van start
De Kloosterwiekers gaan zich nu voorbereiden op alle festiviteiten van dit carnavalsseizoen. Met als hoogtepunten, de buutavonden op 6 en 7 februari in het Spiekerhus in Ter Apel, de grootse carnavalsoptocht op zaterdag 14 februari in het centrum van Ter Apel en aansluitend het Grootse Carnavalsfeest in het feesttentencomplex op het Dr. Mansholtpark in Ter Apel, dat sinds vorig jaar door het leven gaat als ‘Steekje Los Carnavalsfeesten Ter Apel’. Inmiddels is de inschrijving voor de carnavalsoptocht via www.kloosterwiekers.nl en de kaartverkoop voor het Steekje Los Carnavalsfeest geopend via www.steekjelosterapel.nl
Bron: Robert Dreier