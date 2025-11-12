Pogingen tot auto-inbraken Oldambt

OLDAMBT – De laatste tijd krijgt de politie meldingen binnen dat personen in de nachtelijke uren aan autoportieren voelen of deze afgesloten zijn. Weest hier extra alert op!
Tips om diefstal uit uw auto te voorkomen:
– Doe uw auto altijd op slot.
– Controleer of de auto echt op slot is
– Laat geen waardevolle spullen/ apparaten in uw auto liggen
– Laat u toch apparaten in de auto liggen? Schakel ze dan helemaal uit. Dieven kunnen laptops, tablets en telefoons aan de hand van het Bluetooth-signaal detecteren
– Parkeer als het kan op een goed verlichte plek en in het zicht van omliggende huizen
Ziet u een verdachte situatie, personen rondstruinen of verdachte voertuigen? Geef het meteen door aan de politie via 112. Onthoud daarbij kenmerken zoals het signalement van de mogelijke dader of een kenteken. Als u zich op een later moment opmerkelijke zaken herinnert, kunt u die aan de politie doorspelen via telefoonnummer 0900-8844 voor niet-spoedeisende zaken.
Bron: Politie Oldambt