Politie zoekt getuigen aanrijding Nassaustraat

WINSCHOTEN – De politie zoekt getuigen van een aanrijding die op maandag 3 november plaatsvond.
Op maandag 3 november 2025 heeft tussen 09:00 uur en 09:15 uur op de Nassaustraat een verkeersongeval tussen een fietser en een auto plaatsgevonden. De auto is na het ongeval weggereden. Enkele omstanders hebben zich vervolgens om het slachtoffer bekommerd.
Het merk en kenteken is onbekend, maar volgens het slachtoffer betrof het een grijze personenauto gelijkend op een VW Golf 5. (Voertuig was geen VW).
De politie is op zoek naar de bestuurder van deze auto. Heeft u iets gezien of gehoord dat kan helpen in het onderzoek? Of bent u in bezit van camerabeelden, neem dan contact op via 0900-8844. Geef je je informatie liever anoniem door? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.