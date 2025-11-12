Sinterklaas en zijn Pieten op avontuur in vanBeresteyn

VEENDAM – Woensdagmiddag 19 november is de vrolijke en interactieve gezinsvoorstelling De Grote Speurtocht van Sinterklaas te zien in Theater vanBeresteyn. Een spannend en muzikaal avontuur vol humor, dans en natuurlijk de bekende Pieten!
Er is iets kwijt en zonder dat kan pakjesavond niet doorgaan. Samen met Pietelientje, Regelpiet, Wenspiet, Pepita, Tussendoorpiet en Lievelingspiet gaat Sinterklaas op zoek. Maar om het mysterie op te lossen, is de hulp van het publiek hard nodig!
Kinderen kunnen meezingen en dansen op vrolijke Sinterklaashits als ‘Pepernotenmambo’, ‘Pakjes hier Pakjes daar’ en ‘Super Sinterklaas’. Na afloop is er een feestelijke Meet & Greet met Sinterklaas en zijn Pieten en mogen tekeningen en verlanglijstjes natuurlijk worden ingeleverd.
Een gezellige middag voor het hele gezin, vol plezier, muziek en Sinterklaasmagie.
Datum: Woensdag 19 november 2025
Aanvang: 14.45 en 16.45 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn