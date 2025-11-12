Sinterklaasintocht in Ter Apel op 22 november

TER APEL – Zaterdag 22 november wordt een gezellige dag in Ter Apel, want Sinterklaas en zijn Pieten komen weer aan in het dorp! De Feestcommissie nodigt iedereen van harte uit om dit feestelijke spektakel bij te wonen op het Molenplein.
Het programma begint om 13.30 uur met een spetterende start door een DJ en de Dansmariekes, die de sfeer er direct in zullen brengen. Om 14.00 uur komt Sinterklaas aan op het Molenplein en zal hij met zijn Pieten iedereen begroeten. Ook zullen de winnaars van de kleurplatenwedstrijd bekend worden gemaakt.
Na de aankomst kunnen de bezoekers samen met de Dansmariekes het feest afsluiten met een swingende afterparty. Het belooft een onvergetelijke middag te worden voor jong en oud!
Bron: D Stanneveld