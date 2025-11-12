Vanaf maandag kerst bij de kringloopwinkels

STADSKANAAL, TER APEL, VEENDAM – Vanaf maandag zijn de kringloopwinkels van Wedeka weer in kerstsfeer.
De kringloopwinkels van WEDEKA redden herbruikbare goederen van de afvalberg. Tegelijkertijd bieden ze werkgelegenheid en arbeidstrainingsplaatsen voor mensen die (nog) niet een baan kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt. In hun winkels vindt u eersteklas tweedehands meubelen, huisraad, kleding, textiel, elektra, boeken, speelgoed, fietsen, siervoorwerpen en doe-het-zelf spullen.
Elke dag worden de afdelingen aangevuld met een nieuwe voorraad. Maandag 17 november om 12.00 uur start de kerstverkoop bij de WEDEKA kringloopwinkels in Stadskanaal, Ter Apel en Veendam.
Bron: Altjo Wubbema