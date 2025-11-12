Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Gieterveen

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 12 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTE DAG | KOUDER WEEKEND

Het is vandaag een droge dag met regelmatig een beetje zon, maar het wordt vooral zacht met een temperatuur die oploopt van 10 naar 14 graden. De wind waait uit het zuiden en is meest matig, windkracht 3 tot 4.

Vannacht en morgen is het ook relatief zacht want het minimum voor vannacht is 9 graden en de maximumtemperatuur voor morgen is opnieuw zo’n 14 graden. Vannacht is het vrij helder en morgen is er ook nog af en toe zon, maar de bewolking neemt dan toe en later op de dag is er kans op enige regen. De wind is morgen matig uit zuid tot zuidwest.

Vrijdag draait de wind naar het noordooosten en dat betekent dat het direct kouder wordt met een maximum van 9 of 10 graden maar vooral ook veel bewolking en perioden met regen. Het weekend heeft zelfs middagtemperaturen van 7 of 8 graden en minima van 2 of 3 graden. Het wordt zaterdag beter weer met veel opklaringen, zondag is het wisselend met een paar buien. Volgende week is het daarna ook wisselvallig. En vrij koud, met kans op nachtvorst!