Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Gieterveen

GIETERVEEN – Woensdagochtend werd als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Gieterveen.
Op woensdag 12 november was het beginpunt van de wandeling van WandelenWerkt in dorpshuis Ous Hoes in Gieterveen. Daar stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.
Het dorp ligt aan de Beek, een zijriviertje van de rivier de Hunze. Het is een veenontginningsdorp en is in de middeleeuwen ontstaan door kleinschalige vervening. Deze vond waarschijnlijk plaats nabij De Hille, de plek waar de Hunze nu een sterke meander maakt.
De eerste groep, de groep voor 10 kilometer, vertrok om 9.15 uur en het ging direct langs de Beek het landschap in, het stroomdal van de Hunze. Op veel plaatsen wordt het ook wel het Drents Diep genoemd. Het stroomdal is in bezit van Stichting Het Drents Landschap. De wandeling ging voor een groot gedeelte door het agrarisch gebied over maaipaden en rechte wegen. Een eldorado voor liefhebbers van rechte lijnen in een landschap.
Maar er is meer. Veenhof bijvoorbeeld is een buurtschap, gelegen op een geïsoleerde zandkop in het veengebied, tussen de Hondsrug en de Hunze. Als een eilandje in het veen, versterkt door de hoge beplanting rondom de paar boerderijen. Van hier ging het richting een gedeelte van het Geopark De Hondsrug. In de jaren tussen 1950 en 1960 werd de Hunze sterk gekanaliseerd, maar in het Torenveen tussen Gasselternijveen en Gieterveen is een stuk meander van de oude Hunze bewaard gebleven en ligt hier als een monument in het landschap. En hoe belangrijk dit is blijkt wel uit het feit dat juist hier bevervraat kan worden waargenomen. De Stichting het Drents Landschap is al vanaf 2012 bezig met een project om de loop van de Hunze weer in zijn oude glorie te herstellen.
Langs een aantal mooie boerderijen, met ervoor kolossale beukenbomen, ging de wandeling weer richting Ous Hoes. En hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met broodjes weer te wachten.
Verslag en foto’s: Jan Bossen