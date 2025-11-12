Vrienden van Zorggroep Meander schenkt duofiets aan Borg Westerwolde

TER APEL – Een mooie schenking voor woonzorgcentrum Borg Westerwolde in Ter Apel. De woonzorglocatie ontving onlangs een nieuwe duofiets van de Stichting Vrienden van Zorggroep Meander.
Dankzij deze duofiets kunnen bewoners makkelijker op pad. En dat gebeurt volop, want de
duofietsen zijn populair. Bewoners genieten enorm van deze tochtjes in de buitenlucht, die ze samen
maken met een familielid, zorgmedewerker of vrijwilliger.
Ook andere locaties krijgen een duofiets
Niet alleen Borg Westerwolde kreeg een fiets aangeboden van Stichting de Vrienden van Zorggroep
Meander, ook andere locaties van Zorggroep Meander kregen een fiets cadeau, zoals Kloosterheerd
en Veenkade. De Heggerank in Musselkanaal en de Breehorn in Veendam ontvingen een
rolstoelfiets. Zorggroep Meander wil de Vrienden van Zorggroep Meander via deze weg ontzettend
bedanken voor deze prachtige giften.
Over Zorggroep Meander
Bij Zorggroep Meander werken we elke dag samen aan de best mogelijke zorg, met aandacht voor
leefplezier en het behoud van eigen regie. U kunt bij Zorggroep Meander terecht voor thuiszorg,
wonen en revalidatie. Ook bieden we behandelingen zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.
Bron: Zorggroep Meander