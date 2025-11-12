ONSTWEDDE – Ook dit jaar wordt het weer gezellig met sinterklaasavond in Onstwedde, want de jeugd van de CGK Onstwedde organiseert opnieuw een Pietenactie. Tijdens het bezoek, met minimaal twee vrolijke Pieten, is er volop plezier, grapjes en natuurlijk pepernoten. Zo krijgen de kinderen de kans om de Pieten te ontmoeten en samen Sinterklaas te vieren.
Steun de jeugdvereniging
Met uw boeking steunt u bovendien de clubkas van de jeugdvereniging. Zo bezorgt u de kinderen een onvergetelijk moment én steunt u de lokale jeugd.
Bron: Rozemarijn Brugge
Vrolijke Pieten brengen een bezoek aan huis: steun de jeugdvereniging van CGK Onstwedde
Foto: Gerda Boeijing
ONSTWEDDE – Ook dit jaar wordt het weer gezellig met sinterklaasavond in Onstwedde, want de jeugd van de CGK Onstwedde organiseert opnieuw een Pietenactie. Tijdens het bezoek, met minimaal twee vrolijke Pieten, is er volop plezier, grapjes en natuurlijk pepernoten. Zo krijgen de kinderen de kans om de Pieten te ontmoeten en samen Sinterklaas te vieren.