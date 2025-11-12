Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.

Welke interviews kunt u vandaag verwachten:

09.15 Malou Vos: Reportage

09.45 Gert Engelkens – Expositie Silent Scream en Onthulling tegen seksueel geweld in Winschoten

10.15 uur Eduard Abbas – Sinterklaasintocht zaterdag in Winschoten.

10.45 Renske Lambeck – Programma november voor Oudeschans

11.15 Malou Vos: Reportage

11.45 Willem Vreeling  – Rijvaardigheidstraining 55+ in Oude Pekela

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.