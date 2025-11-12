Wederom positief inspectie-oordeel voor RSG Ter Apel

TER APEL – Afgelopen mei bezocht de onderwijsinspectie de RSG Ter Apel. In het rapport, dat inmiddels openbaar is, geeft de inspectie een treffende samenvatting van de zaken die goed gaan op de school: ‘de sfeer op de school is fijn. Leerlingen en medewerkers gaan op een prettige en respectvolle manier met elkaar om. In de meeste lessen is sprake van een rustig werkklimaat en de docenten leggen helder uit. De leerlingen voelen zich veilig en er kan worden geleerd.’



Directeur Rolf Albring is heel tevreden: ‘natuurlijk weten we zelf ook dat we op een fijne school werken en dat de meeste lessen dik in orde zijn, maar het is toch wel heel mooi als de onderwijsinspectie dit ook beaamt. Zij komen natuurlijk op veel meer scholen in het land en kunnen dus beter de vergelijking maken. Als ik dan in den lande hoor dat de inspectie toch wel vaak onvoldoendes uitdeelt aan scholen, maakt dit heel positieve oordeel me echt wel trots. Vooral, en dat is denk ik best uniek, omdat ze op alle onderdelen die ze beoordelen een voldoende hebben gegeven.’



De reden dat de inspectie langskwam, was in eerste instantie minder positief. De resultaten van de school waren op sommige afdelingen zodanig dat dit tot een onvoldoende zou kunnen leiden. René Ludwicki, lid van het kwaliteitsteam van de school, legt uit waarom de onvoldoende toch niet werd gegeven: ‘de inspectie meet altijd over een periode van drie jaar. Drie schooljaren geleden, dus in het schooljaar 2022/2023, waren onze resultaten echt wat minder. We denken dat dit te maken had met de coronageneratie, veel scholen hadden toen mindere resultaten. In de schooljaren daarna hebben we het veel beter gedaan. Dat hebben we de inspectie kunnen laten zien, en ze waren het gelukkig helemaal met ons eens. In het vorige schooljaar zijn bijvoorbeeld alle vmbo-leerlingen die eindexamen deden in 1 keer geslaagd. Dat is echt wel uniek. Op ons vwo slaagden alle leerlingen die examen deden en op de havo hadden we maar een paar gezakte leerlingen. De conclusie van de inspectie was dus dat het met onze resultaten echt wel goed zit, en met het onderwijs als geheel ook. En dan krijg je dus een voldoende!’.



Hans Kerssies, coördinator van de bovenbouw vmbo, mocht met de inspectie mee de lessen in en voerde ook een aantal gesprekken. Hij geeft aan dat er echt grondig onderzoek wordt gedaan: ‘de inspectie is twee hele dagen bij ons op school geweest. Ze hebben met vier inspecteurs lessen bezocht op alle niveaus en bij alle vakken en hebben veel gesprekken gevoerd, zowel met leerlingen, docenten als met de schoolleiding. Ze hebben ook nog gekeken naar een aantal zaken die in het vorige rapport (van een jaar geleden) stonden en die beter moesten. Dat ze dan na zo’n grondig onderzoek zeggen dat al die verbeteropdrachten afgerond zijn en dat ze op alle gebieden die ze onderzoeken een voldoende geven, is wel een groot compliment voor mijn collega’s waard.’

Bron: R Albring, RSG Ter Apel