Wethouder Saskia Ebbers van de gemeente Westerwolde stopt wegens privéomstandigheden

WESTERWOLDE – Met ingang van 1januari aanstaande zal Saskia Ebbers (PvdA) wegens privéomstandigheden stoppen als wethouder van de gemeente Westerwolde.
De fractie van de Partij van de Arbeid heeft na lang beraad en in goed overleg besloten Saskia niet te vervangen binnen het college. De reden hiervan is dat haar portefeuilles op orde zijn en er geen extra inspanning van de overige collegeleden noodzakelijk zijn. Het uitbreiden van de fte’s van de zittende collegeleden zal dus niet aan de orde zijn. Bovendien is het financiële aspect dat bij vervanging komt kijken zwaarwegend voor de fractie.
Een ander praktische reden is dat er in maart a.s. gemeenteraadsverkiezingen zijn en een nieuwe wethouder zich voor drie maanden uitgebreid moet inlezen en het rendement nihil zal zijn.
De fractie wil benadrukken het erg jammer te vinden dat Saskia stopt als Wethouder maar wij haar alle geluk in haar verdere leven toewensen.
Namens de fractie Partij van de Arbeid Westerwolde, Sander Keizer (fractievoorzitter)