Encore…Toppyjazz (deel 8)(aflevering 311)

Deze week erg veel hilarische anekdotes over artiesten als Jan Blaser , Youp van ’t Hek, en mafkezen als Herbie Mann en Eddie Mack. Veel plezier tussen 22.00 en 23.00. Herhaling Woensdag tussen 21.00 en 22.00.
Playlist :
01 – Route 66 – Adrienne Hindmarsh (album Blue Skies)
02 – Wave – Adrienne Hindmarsh (album Blue Skies)
03 – Deed I Do – The Vipers (album Night and Day)
04 – The Summer Knows – Bill Perkins/Metropole Orchestra (album I Wished On The Moon)
05 – As Time Goes By – Paul Kuhn (album The LA Session)
06 – Moonlight Serenade – Paul Kuhn (album Best of the Swing Big Bands)
07 – Memphis Underground – Paul Kuhn (album Big Band Berlin)
08 – Misschien wordt het morgen beter – Cornelis Vreeswijk (box Liefste in een doosje willen doen)
09 – De Zonsverduistering – Jan Blaser (same box)
10 – Telefoonaanvraag – Youp van ’t Hek (same box)
11 – On A Wonderful Day Like Today – Herbie Mann (album plays the Roar of The Grease)
12 – Bittersweet Samba – Herb Alpert (album Whipped Cream & Other Delights)
13 – Besame Mucho – Herb Alpert (album Magic Man)
14 – Ain’t Tellin’ Lies – Rob Hoeke/Hein vd Gaag (album Four Hands Up)
15 – For Little Eva – Rob Hoeke (album Save Our Souls)