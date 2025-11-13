Gemeenteraad Oldambt stelt begroting 2026 unaniem vast

WINSCHOTEN – Op woensdagavond 12 november heeft de gemeenteraad van Oldambt de begroting voor 2026 unaniem vastgesteld. Daarmee geeft de raad groen licht voor het voortzetten van het huidige beleid én voor het financieel voorbereiden op de uitdagingen die vanaf 2028 op de gemeente afkomen door een lagere rijksbijdrage.

Tijdens de behandeling spraken de fracties hun algemene beschouwingen uit en werd het college bevraagd over de programmabegroting 2026 en de tweede besluitvormende bestuursrapportage (BBR) van dit jaar. Uit deze rapportage blijkt dat er aan het einde van dit jaar 6,3 miljoen euro kan worden toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente.

Vooruitkijken met realisme

Ondanks verschillende accenten spraken de fracties hun waardering uit voor de financiële stabiliteit van de gemeente in de afgelopen en komende jaren, en de ruimte die dit biedt om te blijven investeren in inwoners, leefbaarheid en dienstverlening.

Tegelijkertijd uitten meerdere fracties hun zorgen over het zogeheten ‘ravijnjaar’, dat nu is verschoven naar 2028. Vanaf dat jaar ontvangen gemeenten minder geld van het Rijk. Hoewel Oldambt er in 2026 en 2027 financieel goed voorstaat, benadrukten vrijwel alle partijen dat behoedzaamheid noodzakelijk blijft; investeringen vragen om zorgvuldige afwegingen.

Ook de stijgende kosten voor jeugdzorg en de druk op handhaving kwamen veelvuldig terug. Gemeentebrede thema’s zoals armoedebestrijding, veiligheid en leefbaarheid vormden een rode draad in de bijdragen van de fracties.

Ingediende moties

Tijdens de vergadering werden meerdere moties ingediend, waarvan er twee zijn aangenomen. Het college is opgedragen om te onderzoeken hoe een mogelijk fatbikeverbod in de APV kan worden vormgegeven, inclusief een passend handhavingsplan en aanvullende maatregelen zoals voorlichting en alternatieve routes. Daarnaast vroeg de raad het college om het Ambitiedocument Groen – na vaststelling – stevig te verankeren in de plannen van de gemeente, met duidelijke doelen en indicatoren voor natuur, biodiversiteit en klimaat, en de raad hierover jaarlijks te informeren.

Een aangekondigde motie over bijzondere bijstand tandzorg voor minima werd aangehouden na een toezegging van de wethouder om dit mee te nemen in de herijking van het minimabeleid en hierbij ook te kijken naar zogeheten zorgmijders.

Tot slot

Met deze unanieme vaststelling rondde de gemeenteraad haar laatste begrotingsraad van deze raadsperiode af. In maart 2026 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Tot die tijd blijft de raad, samen met het college, werken aan een stabiele financiële koers en een leefbaar Oldambt, zodat de volgende raad met vertrouwen kan voortbouwen.

Wil je de volledige algemene beschouwingen of alle ingediende moties teruglezen, of wil je de vergadering terugkijken, dan kan dat hier.

Bron: Gemeente Oldambt