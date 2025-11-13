Gemeenteraad Westerwolde stelt begroting 2026 vast

WESTERWOLDE – De gemeenteraad van Westerwolde heeft de begroting voor 2026 vastgesteld. Hierin staat welke inkomsten de gemeente verwacht te ontvangen en hoe dat geld het komende jaar gebruikt gaat worden. Een groot deel wordt besteed aan de openbare ruimte, wonen, leefbaarheid, onderwijs en zorg. De begroting weerspiegelt de ambitie van Westerwolde om, ondanks de lagere rijksbijdrage vanaf 2028, koersvast te blijven en met vertrouwen te investeren in de toekomst van Westerwolde.
Wethouder Kuper: “Westerwolde heeft financieel de zaken op orde. De begroting is in balans, ook voor de komende jaren. En dat ondanks de verwachte korting van het Rijk op het Gemeentefonds in 2028 en de belastinginkomsten die minder hard stegen dan de inflatie, waardoor de koopkracht van die inkomsten afnam. We voeren een financieel behoedzaam beleid, maken daarin gerichte keuzes en behouden een hoog voorzieningenniveau. Dankzij onze gezonde financiële buffer kunnen we koersvast blijven en met vertrouwen inspelen op toekomstige uitdagingen, zoals de veranderingen in de rijksbijdrage. Zo bouwen we stap voor stap aan een toekomstbestendig Westerwolde.”
Openbare ruimte en wonen
De openbare ruimte kan structureel op een hoger niveau worden onderhouden. Hieronder vallen
bijvoorbeeld groen, wegen en fietspaden. Ook wil de gemeente dat iedereen fijn kan wonen in Westerwolde. Daarom blijft de gemeente werken aan de uitvoering van de woonvisie. Er is in de gemeente behoefte aan meer woningen. Huizen die passen bij de behoeften van inwoners en het karakter van de dorpen. Daarbij is er ruimte voor alternatieve oplossingen voor wonen en wordt de verbetering van bestaande woningen gestimuleerd.
Leefbaarheid, onderwijs en zorg
De komende jaren staan in het teken van een aantal belangrijke ontwikkelingen die vragen om een integrale aanpak. Denk hierbij aan gebiedsgericht werken, gemeentelijke huisvesting, de Nedersaksenlijn en de verdere uitwerking van de woonzorgvisie. Ook wordt uitvoering gegeven aan het huisvestingsplan voor het onderwijs.
In 2026 zet de gemeente ook extra in op de leefbaarheid in dorpen en kernen. Er wordt gestart met de
werkzaamheden rond het centrumplan voor Ter Apel en er wordt een impuls gegeven aan de
vrijetijdseconomie om Westerwolde aantrekkelijk te houden voor toeristen. Ook werkt de gemeente verder aan de verduurzaming voor haar inwoners, met projecten zoals woningisolatie, dorpszonneparken en de warmtetransitie. Ten slotte blijft Westerwolde zich inzetten voor gezondheid, want de vraag naar zorg blijft stijgen. Dit komt onder andere door vergrijzing en een groeiende vraag naar jeugdhulp.
