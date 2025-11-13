Groningse Countryrockband VanderLinde in vanBeresteyn

VEENDAM – Donderdag 20 november 2025 staat de Groningse countryrockband VanderLinde in Theater vanBeresteyn met hun jubileumshow 20 Years on the Road.
De band viert twintig jaar vol muziek, verhalen en talloze optredens in binnen- en buitenland. Met hun kenmerkende mix van country, rock en folk heeft VanderLinde een grote schare fans opgebouwd, met name in Duitsland. Ze speelden eerder met artiesten als Fish, Jethro Tull en Bobby Kimball (Toto).
Tijdens deze bijzondere theatershow neemt frontman Arjan van der Linde het publiek mee op reis langs hoogtepunten uit twee decennia tourleven. Vol meeslepende muziek en persoonlijke, vaak hilarische anekdotes. Het wordt een avond vol herkenning, energie en pure live-beleving.
Datum: Donderdag 20 november 2025
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn