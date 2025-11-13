SMEERLING – De herfst is op z’n mooist in het bos en tijd voor een bijzondere natuurbeleving: op zaterdag 22 november organiseert Natuurmonumenten een Herfstsafari in het prachtige Metbroekbos, onderdeel van het natuurgebied Dal van de Ruiten Aa. De excursie start om 10.00 uur op de parkeerplaats van Gasterij Natuurlijk Smeerling en duurt tot ongeveer 12.30 uur.
Tijdens deze sfeervolle herfstwandeling neemt een boswachter van Natuurmonumenten je mee door het bos, langs kleurrijke bladval, paddenstoelen en sporen van wilde dieren. Het is een unieke gelegenheid om stil te staan bij de overgang van het seizoen: welke vogels trekken weg, welke dieren trekken zich terug, welke bomen laten hun blad vallen en hoe verandert het bos van kleur en karakter?
Praktische informatie
- Datum: zaterdag 22 november 2025
- Tijd: 10.00 – 12.30 uur
- Aanmelden is verplicht en kan via de volgende link: Herfstsafari in het Metbroekbos | Natuurmonumenten
- Startpunt: parkeerplaats Gasterij Natuurlijk Smeerling, Smeerling
- Meenemen: stevige schoenen of laarzen, warme kleding, evt. verrekijker of loep voor de kleine dingen in de natuur
- Deelname: voor volwassenen én gezinnen; kinderen zijn welkom onder begeleiding
- De activiteit gaat door bij een minimum van 6 deelnemers
Waarom meedoen?
Bij Natuurmonumenten geloven we dat natuurbeleving essentieel is – niet alleen om te ontspannen, maar ook om te verbinden met onze omgeving en voor het behoud van biodiversiteit. Tijdens deze herfstsafari zie je hoe het Metbroekbos zich klaarmaakt voor de winter en hoe planten en dieren anticiperen op kouder weer. Het is een kans om (letterlijk) in het seizoen te wandelen, de verandering te voelen en te genieten van de stilte en schoonheid van dit bijzondere bos.
