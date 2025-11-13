‘Inwoners van ‘afvoerputje’ doen Nederland de groeten’

TER APEL – Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde opent op 16 november een bijzondere tentoonstelling, getiteld ‘Groeten uit Ter Apel’ in Museum Klooster Ter Apel. In ‘Groeten uit Ter Apel’ draait het om de vraag: Hoe is het om in Ter Apel te wonen? In een dorp dat vooral bekend staat van het asielzoekerscentrum en de media-aandacht die dat genereert. Wat doet het met je, als je dorp ‘het afvoerputje’ van Nederland wordt genoemd?

De bewoners van Ter Apel spreken zich uit. Veelzeggende portretten, interviews, zelfgemaakte kunstvaandels en door kinderen geschilderde ansichtkaarten geven een meerstemmig en realistisch beeld van een ongewoon gewoon dorp.



Project

De tentoonstelling is het resultaat van een half jaar lopend project waar honderden Ter Apelers aan meededen. Ter Apeler verenigingen maakten onder leiding van de Utrechtse kunstenaar Eline Janssens kunstvaandels van textiel rond de vraag: wat heb jij hoog in het vaandel voor Ter Apel?

Geboren Ter Apelers, nieuwkomers, dorpsverlaters en statushouders vertellen in interviews over hun dierbare herinneringen en ervaringen, hoe het dorp verandert en wat het met ze doet dat iedereen een mening in Nederland over Ter Apel heeft. Hun fotoportretten, gemaakt door Joop van Putten, zijn ook te zien.

Met alle Ter Apeler basisscholen werden bijzondere ansichtkaarten gemaakt. Ze verbeelden de favoriete plek van de leerlingen in Ter Apel. Ze zijn gemaakt in de kleuren van het Groninger kunstenaarsgroep De Ploeg.

De kunst van de Ter Apelers wordt omlijst door werk van de kunstenaars Nazhifah Aisy & Haru Sukegawa, Reinier van den Berg, Eline Janssens en José van Loon. Zij reflecteren op de vraag: wat maakt een plek tot een thuis?



Aanleiding

“Er is veel teveel aandacht voor wat er misgaat, want dat versterkt het gevoel dat het misgaat.”

“Het zijn altijd dezelfde Ter Apelers die je in de media ziet om over het asielzoekerscentrum te praten.”

“Dit is gewoon een dorp, met ook nog een aanmeldcentrum erbij”

Het is dit soort uitspraken die je in Ter Apel vaak hoort. Dat was de aanleiding voor dit project over wonen in dit dorp. Samen met juist díe mensen die meestal niet vooraan staan om hun mening te geven.



Tentoonstelling

De tentoonstelling wordt geopend op 16 november om 14.30 uur en is te zien tot en met 14 juni 2026 in Museum Klooster Ter Apel. Meer informatie op Groeten uit Ter Apel | Museum Klooster Ter Apel.

Tekst en foto’s ingezonden door Marjan Brouwer, directeur van Museum Klooster Ter Apel