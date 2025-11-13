DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Op 12 november vond om 14:10 uur op de snelweg A31, ter hoogte van de afrit Weener, richting Emden, tijdens een rijstrookwisseling een ongeval plaats. Een 67-jarige vrouw uit Aurich reed op de hoofdrijstrook en wilde van rijstrook wisselen. Ze zag de Audi, bestuurd door een 46-jarige man uit Ihlow, die achter haar op de inhaalstrook reed, niet. De twee auto’s raakten elkaars zijspiegels, waarna de 67-jarige vrouw uitweek en vervolgens tegen de buitenste en middelste vangrail botste. De vrouw raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar auto moest worden weggesleept. De snelwegpolitie van Leer registreerde het ongeval en liet de weg schoonmaken.

Sögel

Tussen dinsdag 11 november 22.00 uur en woensdag 12 november 05.30 uur heeft uit een bedrijfswagen, die geparkeerd stond aan de Hellkampsring in Sögel, een diefstal plaatsgevonden. Een onbekende dader heeft de zijruiten van de auto met een steen vernield. Vervolgens heeft hij een portemonnee met persoonlijke documenten en een smartphone uit de bestelwagen gestolen. De totale schade en waarde van de gestolen goederen bedragen circa 650 euro. De politie van Sögel verzoekt getuigen contact op te nemen via 05952 / 93450.

Papenburg

Woensdagochtend vond tussen 9.30 en 10.00 uur op de parkeerplaats van supermarkt “Am Ems-Center” in Papenburg een aanrijding plaats. Een onbekende bestuurder beschadigde tijdens het parkeren of verlaten van een parkeerplaats een geparkeerde witte Mercedes E-Klasse. De schade wordt geschat op circa € 2.500. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961 926-0.

Meppen

Op woensdag 12 november vond omstreeks 16:23 uur op de St.-Georg-Straße in Meppen een verkeersongeval plaats. Een zilverkleurige VW Golf stationwagen reed op de weg richting Versener Straße toen een e-biker plotseling achter een tegemoetkomende bestelwagen vandaan kwam en tegen de VW botste. De fietser, wiens identiteit nog onbekend is, vluchtte vervolgens van de plaats van het ongeval. De e-bike is omschreven als een blauwe damesfiets. De geschatte schade aan de VW bedraagt ​​circa € 2.500.

Getuigen die het ongeval hebben gezien of informatie hebben over de vluchtende e-biker, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen via 05931 949-0.

Haren

Op maandag 10 november vond tussen 14.00 en 18.00 uur op de parkeerplaats van de Postenbörse aan de Marktwinkelstraat in Haren een aanrijding plaats. Een onbekende bestuurder botste tegen een geparkeerde zwarte Peugeot 208, met een schade van circa € 2.000 tot gevolg. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of de bestuurder, worden verzocht contact op te nemen met de politie Haren via 05932 72100.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland