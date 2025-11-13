Mobiele Bibliotheek officieel gelanceerd: lezen, leren en ontmoeten dichtbij voor alle Groningers

ZUIDWOLDE — Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Zuidwolde presenteerden Biblionet Groningen, de provincie Groningen en de Groningse gemeenten de eerste mobiele Bibliotheek van Nederland.
Met de lancering van de mobiele Bibliotheek zet Biblionet Groningen een nieuwe stap naar een toekomstbestendig bibliotheeknetwerk. De mobiele Bibliotheek brengt lezen, leren en ontmoeten naar dorpen en kleine kernen in de provincie. De voorziening maakt het mogelijk om inwoners te bereiken, ook daar waar geen vaste bibliotheek meer is. Directeur-bestuurder Rachel van den Hoogen: “Iedereen heeft recht op een volwaardige bibliotheekvoorziening, ongeacht waar je woont. Met de mobiele Bibliotheek brengen we kennis, inspiratie en ontmoeting naar de dorpen. Zo blijft de Bibliotheek dichtbij en van iedereen.”
Anita Németh van het ministerie van OCW noemde de mobiele Bibliotheek trendsettend: “Ik zie hier in de praktijk wat wij vanuit het ministerie willen: niet de stenen, maar de functies van de bibliotheek centraal.”
Gedeputeerde Susan Top (Cultuur, herstelagenda en Nij Begun) noemt de mobiele Bibliotheek een voorbeeld van innovatie in het bibliotheekwerk: “Het is een mooie manier om voorzieningen letterlijk naar de mensen toe te brengen. Dit past in de herstelgedachte en laat zien hoe cultuur en ontmoeting bijdragen aan sterke gemeenschappen.”
Verhalen geef je door
De mobiele Bibliotheek is een pop-up voorziening, ontworpen door de Groningse ontwerpers Paul & Albert, en wordt ingezet in negen Groningse gemeenten.
Tijdens de lancering gaven wethouders van de deelnemende gemeenten een boek door dat voor hen persoonlijk betekenis heeft. Hun verhalen zijn samengebracht in de korte film Verhalen geef je door, die tijdens de bijeenkomst in première ging.
Over Biblionet Groningen
Biblionet Groningen werkt in opdracht van de provincie en de Groningse gemeenten aan een bibliotheeknetwerk dat voor iedereen toegankelijk is: fysiek, mobiel en online.
Meer informatie: www.groningsebibliotheken.nl/mobiel
Bron: Biblionet
Foto’s: Stella Dekker