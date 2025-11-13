Muziek, groei en samenwerking centraal bij Veur Mekoar in Oldambt

WINSCHOTEN – Afgelopen maandag kwamen ruim 100 ondernemers uit Oldambt en omstreken samen in het sfeervolle Moeke Breughel in Winschoten voor alweer de vierde Veur Mekoaondernemersavond. Het werd een inspirerende avond vol ontmoeting, muziek en verbinding. De avond werd georganiseerd vanuit het programma GroBusiness van Economic Board Groningen.



De avond stond in het teken van ‘veur mekoar’: hoe goed hebben we het eigenlijk voor elkaar als ondernemers in Grunn; hoe kunnen we elkaar en ons gebied versterken; en natuurlijk, wie kan ons daarbij helpen?



Van beats tot business: ondernemerschap in de muziek

Robert Vredeveld en Jeroen Russchen vertelden over hun pad als muziekondernemers. Vanuit hun studio in Stadskanaal werken ze elke dag aan Nederlandstalige muziek met een eigen geluid en een professionele aanpak. Hun nummer Terug in de Tijd ging viraal en werd meer dan 50 miljoen keer gestreamd – een succes dat voortkomt uit hard werken, goed samenwerken en blijven geloven in wat je maakt. Ze vertelden openhartig over de realiteit van ondernemen in de creatieve sector: de discipline die het vraagt, het lef om te investeren en de kracht van een goed team. Hun aanpak werkt, want steeds meer artiesten uit het hele land weten de weg naar hun studio in Groningen te vinden.



Veur de ondernemer

De ondernemersavond wordt traditiegetrouw afgetrapt door pitches van organisaties die ondernemers verder kunnen helpen. Organisaties die er ‘veur’ de ondernemers zijn en je kunnen helpen het nog beter ‘veur mekoar’ te krijgen. De pitches werden gegeven door: Groninger Groeifonds, Fonds Nieuwe Doen, Impulsloket van het Nationaal Programma Groningen, MKB-programma van de provincie Groningen, Gemeente Oldambt, Vrijetijdseconomie van Economic Board Groningen, Ondernemersvereniging City Club Winschoten en Bedrijvenvereniging De Rensel. Het was een verbindende avond: vervolggesprekken voor onder andere financieringen en Vrijetijdseconomie zijn gepland.



Over de ondernemersavonden Veur Mekoar

Ondernemersavond Veur Mekoar wordt georganiseerd in bevingsgemeenten in Groningen; deze avond in Oldambt was de vierde editie en speciaal gericht op ondernemers uit deze gemeente. De avonden hebben als doel om ondernemers uit de regio te verbinden, van elkaar te leren en samen verder te komen. Oftewel: veur mekoar.



Economic Board Groningen zorgt voor economische structuurversterking in de provincie Groningen door het mkb te ondersteunen, begeleiden, stimuleren, activeren, verbinden en financieren met verschillende programma’s en projecten. Wij brengen ondernemers, onderwijs en overheid samen voor een sterker Gronings mkb. GroBusiness is een programma van Economic Board Groningen.



Sparren over een ondernemersvraagstuk?

GroBusiness helpt je verder. Wil je eens met onze ervaren mkb-verkenners praten over het ondernemerschap? Zit je met een specifiek vraagstuk of wil je reflecteren op je onderneming? Wij zijn er om je een stap verder te helpen. Neem contact op via de website.

Bron: Economic Board Groningen

Foto’s: Diepzeekonijn